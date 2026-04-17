東北新社が制作した特撮テレビドラマ『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼(GARO：Sentinel of the East)』は、2026年3月26日に最終回を迎え、「全編バーチャルセットで制作された地上波実写テレビドラマの日本最多連続話数」という記録を樹立、日本記録認定協会により、日本記録として正式に認定された。本記録は、episode1からepisode8までの全8話において、現実のロケーション撮影を1秒も行わず、すべての背景をコンピューターグラフィックス