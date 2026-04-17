全世界シリーズ累計発⾏部数800万部を突破。現代本格ミステリーシーンを牽引し、国内のみならず世界中のファンを魅了し続けている日本ミステリー界の巨匠・綾辻行人の「館」シリーズがまたしても完全実写化！長年「映像化不可能」と言われ続けた傑作ミステリー小説を原作に忠実に実写化した第1弾、Huluオリジナル「『十角館の殺人』は国内外で大きな話題を呼びました。その大ヒット作品のスタッフが再集結し、「館」シリーズ