きょうは雲が出やすく、日中の暑さは落ち着く所が多いでしょう。 【写真を見る】日曜日は日差しが多く名古屋や岐阜で夏日予想 きょうは雲が広がり過ごしやすい気温に 愛知･岐阜･三重の天気予報（4/17 昼） 正午前の名古屋市内は、日差しを観測する時間はありますが、きのうより雲が多くなっています。この時間の気温は20.3℃です。 きょうは午後も晴れ間はありますが、曇り空の続く所が多いでしょう。飛騨地方も次第に雲が多く