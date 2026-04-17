きょうは雲が出やすく、日中の暑さは落ち着く所が多いでしょう。

【写真を見る】日曜日は日差しが多く名古屋や岐阜で夏日予想 きょうは雲が広がり過ごしやすい気温に 愛知･岐阜･三重の天気予報（4/17 昼）

正午前の名古屋市内は、日差しを観測する時間はありますが、きのうより雲が多くなっています。この時間の気温は20.3℃です。

きょうは午後も晴れ間はありますが、曇り空の続く所が多いでしょう。飛騨地方も次第に雲が多くなる見込みです。日中は、沿岸部を中心に風がやや強まるでしょう。



最高気温は名古屋で21℃、高山で23℃、津や尾鷲などで19℃の予想です。きのうより5℃以上低くなる所が多いものの、高山では4℃ほど高くなるでしょう。

日曜日は名古屋や岐阜で夏日予想

【週間予報】

あす土曜日も各地で過ごしやすい気温が続くでしょう。あさって日曜日は日差しが多く、名古屋や岐阜などで夏日が戻る見込みです。



来週前半は、晴れて汗ばむ陽気になる所が多いでしょう。木曜日以降は、すっきりしない天気に変わる予想です。



もうしばらくは、ヒノキ花粉の飛散にご注意ください。