※2025年10月撮影トップ画像は、流山市駒木諏訪神社手水舎。手と口を浄めます。見難いのでアップにしました。手水の水盤に「原吉新」と刻まれています。文政12年（1829年）新吉原の人々が奉納。諏訪神社のサイトから引用します。※2025年10月撮影 「江戸時代、当社は主要部分を残して小金牧という幕府管理の牧場となり、馬が牧場から逃げないように野馬堀や柵が張り巡らされました。しかし、馬は時折この柵を越えて神社の境内