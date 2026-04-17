※2025年10月撮影

トップ画像は、流山市駒木諏訪神社手水舎。手と口を浄めます。

見難いのでアップにしました。手水の水盤に「原吉新」と刻まれています。文政12年（1829年）新吉原の人々が奉納。諏訪神社のサイトから引用します。

※2025年10月撮影

「江戸時代、当社は主要部分を残して小金牧という幕府管理の牧場となり、馬が牧場から逃げないように野馬堀や柵が張り巡らされました。しかし、馬は時折この柵を越えて神社の境内に入り込み手洗の水を飲みに来ました。その際に馬が蹄をかけてできたひずみが今もこの水盤に残されています。」

手水舎の脇に「神社と小金原牧場」の木札もありました。上の引用と同じ内容ですが後半は、俳人一茶の句が載せられています。

※2025年10月撮影

ようやくお詣りします。一の鳥居から120メートルくらいありました。そして巨大な狛犬、すごい迫力です。

※2025年10月撮影

では御祭神「健御名方富命（たけみなかたとみのみこと）」にご挨拶します。

※2025年10月撮影

諏訪神社という案内がありました。

※2025年10月撮影

内容を写します。

「諏訪神社 流山市指定有形文化財

遠い祖先以来「おすわさま」という名で親しまれている諏訪神社は、社伝によると大同２年（807年）天武天皇の皇子であります高市皇子（たけちのみこ）の後裔が大和（奈良県）より関東に下向、この駒木を永住の地と定めて守護神として信州諏訪大社から額面を遷し祀ったのが創建とされています。

祭神は「建御名方富命」（たけみなかたとみのみこと）で別に古事記や旧事記には「健御名方神」とも記されております。

この神社の境内は約1万坪にしてうっそうと大樹が繁り千二百年の歴史を今に伝えております。

社殿は、本殿、幣殿、拝殿からなる相の間造りであります。

本殿は、桁行（けたゆき）奥行とも一間の本体に向拝（ごはい）を設け組物、肘木、天井などは唐物の手法を見せております。

幣殿は、桁行三間梁行二間でありますが、前面柱間は実寸三間もあり、向拝柱もその延長に立つなど前面の柱配置とそれに対応する梁の巨大さに特長があり本殿と共に文政九年（1826年）に完工されております。棟梁は国の重要文化財にも指定されている建築の作者多古の文蔵であります。また拝殿は、幣殿の前部に位置し間口四間奥行二間半 弘化三年（1846年）に完工され作者は当地方の名工八木の文蔵であります。共に銅板葺にして、これらは江戸時代建築の典型的な権現造りで優雅を極めております。

平成18年（2006年）に御鎮座千二百年を迎えました。

昭和55年指定 流山市教育委員会 」

1200年はスゴイです。境内が鬱蒼とした森の様です。

諏訪神社サイト https://www.suwano-mori.com/about/ もご覧ください。

社殿の横、御神水が湧き出ています。江戸時代には万病に効く「御神水」として重宝されました。今でも遠方より御神水を求めて来られます。

※2025年10月撮影

では境内社にお詣りします。

※2025年10月撮影

姫宮神社。

※2025年10月撮影

御祭神は八坂刀売命（やさかとめのみこと）、諏訪大社の妃神。本社から200メートル離れた境内外の柏市豊四季字姫宮の地から明治時代にここに遷されました。創建時の諏訪神社は今よりも広大な境内があって諏訪大社同様に本宮、前宮、秋宮、春宮などが配されていた様です。姫宮神社も、元は境内地内に祀られていたのでしょう。婦徳、安産の神として特に信仰されています。

【例祭】1月20日

雷神社。太陽が当たって極端なコントラストになっています。

※2025年10月撮影

御祭神は、別雷大神（わけいかづちのおおかみ）。本社は、京の上賀茂神社。古くは、大堀川の畔に農業の守護神として奉祀されていました。明治時代に諏訪神社境内に遷されました。雷や雨、水を司る神さまで祈雨、止雨など農耕神としての信仰が篤いです。茄子、胡瓜などの初物を供える信仰を今に伝えています。

【例祭】5月1日

木の鳥居と狛犬。

※2025年10月撮影

大鳥神社。

※2025年10月撮影

御祭神は、日本武尊（やまとたけるのみこと）と妃神の弟橘姫命（おとたちばなひめのみこと）。日本武尊の東征に際し、海が荒れる東京湾を渡れなかった時弟橘姫命が波に広げた八重の錦に身を投じて海を静めました。無事に大業を成した日本武尊は帰路、病で生涯を終えられ、亡骸は白鳥と化して飛び去ったと伝えられます。

日本武尊の御霊は、大鳥神社に祀られています。

【例祭】11月初酉の日

恵比寿神社。

※2025年10月撮影

御祭神は、水蛭子神（ひるこのかみ）。古事記の古事に従って天つ日の恵みを戴けなかった水蛭子の慰霊安鎮のために、昭和60年4月に創建されました。

【例祭】4月23日

国魂神社。

※2025年10月撮影

明治10年1月11日、同18年10月10日に、豊四季字道灌堀の地で板碑数基が出土。碑には応永2（1395）年や寛正6（1465）年等の文字が見られ、明治20年7月8日に時の地主が、豊四季字鞍掛の地に祀宇を建立。近隣の人々は「道灌さま」と称えて、大正年代の頃まで毎月10日に慰霊の集いを行いました。

昭和27年5月、諏訪神社境内地に祀宇を遷し、昭和60年6月に御社殿を改築しました。

【例祭】10月10日」

稲荷神社。

※2025年10月撮影

御祭神は、宇迦之御魂神（うかのみたまのかみ）〔豊受大神（とようけのおおかみ）、倉稲魂神（うかのみたまのかみ）、宇迦之売神（うかのめのかみ）、保食神（うけもちのかみ）とも申し上げます〕。

宇迦は、一切の食物を司り、殊に農業の基本である稲の生産を守護します。京都で「稲、生まれる＝いなり」との信仰から発生。稲荷信仰の稲神さま。農耕神として信仰されてきましたが、時代が下って商工業が盛んになると、商売繁昌の神さまとしても崇敬されるようになりました。

境内の稲荷神社の創建は詳らかではありません。古来石祠が見られ、氏子は古くから初午祭を行っていました。

【例祭】2月初午の日

天神社。

※2025年10月撮影

天神様。菅原道真公を祀る神社。この天神社は、寛正3（1462）年に鎮祭され、昭和60年に駒木字中留上の地から諏訪神社境内地にお遷しされました。

【例祭】3月25日

境内が深い森の様です。鳥たちの声がすごかった。

※2025年10月撮影

では、流山おおたかの森駅に戻ります。

（写真・文/住田至朗）

※駅構内などはつくばエクスプレス（首都圏新都市鉄道株式会社）の許可をいただいて撮影しています。

※鉄道撮影は鉄道会社と利用者･関係者等のご厚意で撮らせていただいているものです。ありがとうございます｡

※参照資料

首都圏新都市鉄道株式会社 会社要覧2024

るるぶ情報板関東31 つくばエクスプレス JTBパブリシング 2025年5月1日

つくばエクスプレス沿線アルバム 生田誠 山田亮 アルファベータブックス 2023年8月5日

つくばスタイル No.12 耷出版 2011年4月10日

つくばエクスプレス 最強のまちづくり 塚本一也 創英社 2014年10月23日 他

流山市の庚申塔については 流山市立博物館調査研究報告書『流山庚申塔探訪』流山市教育委員会発行を参照しています。