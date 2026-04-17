日経225先物は11時30分時点、前日比530円安の5万9060円（-0.88％）前後で推移。寄り付きは5万9380円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万9335円）を上回る形で始まった。現物の寄り付き時につけた5万9480円を高値にロング解消の動きから軟化すると、中盤にかけて5万9000円まで下落した。その後は終盤にかけて5万9000円～5万9100円辺りでの保ち合いを継続。 イスラエルとレバノンの停戦合意が発効したと報じられ、米国