2026年4月17日、台湾メディア・中国時報は、AIが「生成型」から自律的にタスクを遂行する「AIエージェント」へと進化し先端半導体の需要が激増する中、台湾の半導体受託製造大手TSMCがグローバルな増産体制を加速させていると報じた。記事は、同社の魏哲家（ウェイ・ジョージャー）会長が決算説明会で、AIエージェントの台頭が先端プロセスへの新たな需要を生み出していると指摘したことを紹介。従来の「単一拠点の目標達成後に次