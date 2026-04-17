愛知県蒲郡市の竹島海岸で4月17日、潮干狩りが解禁されました。蒲郡市の竹島海岸は毎年3万人余りが訪れる人気の潮干狩りスポットで、解禁初日の17日は、朝から多くの人たちで賑わっています。あさりはここ数年不漁が続いていますが、地元の漁協によりますと、今年は台風の被害がなかったこともあり生育は順調だということで、家族連れなどが熊手で掘ると、潮の引いた砂浜から次々と顔を出していました。竹島海岸での潮干狩