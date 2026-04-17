回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、「熟成 桜鯛（一貫）」や「海水仕込み 純いくら(一貫)」などが楽しめる新キャンペーン「桜鯛といくら」フェアを4月17日から期間限定で実施します。【写真】「くら寿司」新商品が勢ぞろい！ネタがシャリよりデカいメニューも！一挙に見る！桜鯛は、桜が咲く3〜4月に水揚げされ、魚体が美しいピンク色になるマダイで、産卵に備えて身に栄養を蓄え