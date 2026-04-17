芸能プロダクション・テンカラットとプロデュースカンパニー・ミュージックレインによる俳優・声優の発掘・育成プロジェクト「OPALIS」の発足が発表された。 （関連：【画像】中島歩、窪塚愛流、戸松遥、雨宮天がエール） 「OPALIS」は、俳優・声優の発掘だけでなく、育成・開花までを担うプロジェクトとして二社がタッグを組んで立ち上げたもの。テンカラットは田中麗奈、香里奈、井浦新、高良健吾