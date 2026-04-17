KLMオランダ航空は、一時保管していたエンブラエルE195-E2型機の運航を再開させる。プラット・アンド・ホイットニーGTFシリーズのエンジンの不具合のため、2024年からオランダのトゥエンテ空港に4機を駐機、保管していた。メーカーの指示に従い、エンジン、補助動力装置（APU）、バッテリーを機体から取り外された上で、機体の保護のため、特殊なフィルムによる覆いを施していた。作業には6週間を要した。運用復帰初号機（機体記号