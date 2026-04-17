チヌークから見慣れない航空機が？ボーイング・ディフェンスは2026年4月15日、公式Xで大型輸送ヘリコプターCH-47F「チヌーク」ブロックIIの動画を投稿しました。【動画】え、ドローンが発進してる!? 新たに公開された「チヌーク」ブロックII動画の説明文では「同じ二つのローター。より高い能力。チヌーク ブロックIIをさらに進化させています」とコメントされています。公式Xでは「さらに進化」の具体的な内容には触れられ