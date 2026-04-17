チヌークから見慣れない航空機が？

ボーイング・ディフェンスは2026年4月15日、公式Xで大型輸送ヘリコプターCH-47F「チヌーク」ブロックIIの動画を投稿しました。

【動画】え、ドローンが発進してる!? 新たに公開された「チヌーク」ブロックII

動画の説明文では「同じ二つのローター。より高い能力。チヌーク ブロックIIをさらに進化させています」とコメントされています。

公式Xでは「さらに進化」の具体的な内容には触れられていませんが、公開された動画には一瞬、後部ランプから偵察ドローン、あるいは自爆ドローンと思われる無人航空機（UAS）を発進させるようなシーンが含まれており、「チヌークがドローン母機化しているのではないか」との反応も見られました。

チヌークのブロックIIは2022年4月から量産が開始されており、2024年7月よりアメリカ軍への納入が始まっています。アメリカ以外の導入国でも運用が進んでおり、日本の陸上自衛隊も17機購入する計画を2025年2月に結びました。

ドローン運用に関する実験としては、2025年7月にイギリス空軍のチヌークからFPV（一人称視点）ドローンの発進試験が成功しており、輸送ヘリをドローン母機として活用する動きが注目されています。

また、ヘリコプター分野では攻撃ヘリAH-64E「アパッチ・ガーディアン」においても、無人機を空中発射する試験が行われており、アンドゥリルは2026年4月7日にその様子を公開しています。

この実験では同社製の小型無人機「アルティウス700」が使用され、情報収集能力やセンサーによってカバー範囲を拡大し、攻撃能力、電子戦、情報・監視・偵察（ISR）能力を拡張する「MUM-T（有人・無人チーミング）」の将来像を示すものとなっています。

今回のチヌークに関しては、輸送ヘリとしての機内スペースの広さを活かし、前線付近における監視・偵察・情報収集の拠点となる可能性があります。また、自爆ドローンを搭載することで、攻撃任務の一部を補完できる可能性も示唆されています。