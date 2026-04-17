扶養内で働いていると、収入を増やしたいと思いながらも「働き損」という言葉が気になり、一歩踏み出せない方は多いのではないでしょうか。特に社会保険に加入するかどうかは、手取り額に大きく影響します。 本記事では、扶養内からフルタイム勤務へ切り替える際に意識すべき収入の目安や、働き損を避けるための考え方について分かりやすく解説します。 扶養内と社会保険の基本を理解する 扶養内で働く場合、多く