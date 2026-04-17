扶養内で働いているけど今後はフルタイム勤務で社会保険に入ろうと思っています。いくら以上働けば「働き損」にならないでしょうか？

扶養内と社会保険の基本を理解する

扶養内で働く場合、多くの人が意識するのは年収103万円や106万円、130万円といった壁です。これらは税金や社会保険の負担が変わるラインであり、超えることで手取りが減る可能性があります。

特に社会保険に加入すると、健康保険料や年金保険料が発生するため、単純に収入が増えた分だけ手取りが増えるわけではありません。なお、令和７年度税制改正により、103万円の壁は160万円に引き上げられています。



働き損が起きる理由とは

働き損とは、収入が増えたにもかかわらず、税金や保険料の負担によって手取りが減ってしまう状態を指します。例えば扶養内で年収130万円未満に抑えていた場合、そこを少し超えただけでは社会保険料の負担が大きく、結果として手取りが減るケースがあります。このため中途半端に収入を増やすと損を感じやすくなります。



フルタイムで働くならいくら必要か

一般的に、社会保険に加入しても働き損にならないラインは年収160万円から180万円以上といわれています。この水準を超えると、保険料の負担があっても収入増加の方が上回り、手取りも増えます。さらに年収が200万円を超えてくると、扶養内との差はより明確になり、将来の年金額にも良い影響があります。



社会保険加入のメリット

社会保険に加入することで、単に負担が増えるだけではなく、さまざまなメリットがあります。将来受け取る年金額が増えるほか、傷病手当金や出産手当金といった保障も受けられます。また、健康保険の内容も充実しており、長期的に見ると安心感が高まります。短期的な手取りだけで判断しないことが重要です。



働き方を見直すポイント

扶養内からフルタイムへ移行する際は、収入だけでなく働き方全体を見直すことが大切です。勤務時間や通勤時間、家庭との両立が可能かどうかも重要な判断材料になります。また、時給や昇給の可能性、福利厚生の内容も確認し、総合的にメリットがあるかを考えましょう。



収入アップを成功させるコツ

フルタイム勤務に切り替える場合、単に労働時間を増やすだけでなく、効率よく収入を上げる工夫も重要です。例えば時給の高い職種へ挑戦したり、資格取得によって給与アップを目指したりする方法があります。

また、同じ時間働くのであれば、賞与や手当が充実している職場を選ぶことで、より安定した収入を得られます。こうした工夫によって、社会保険料の負担を感じにくくできます。

さらに、家計全体でのバランスを見直すことも大切です。配偶者の収入や世帯全体の支出を考慮し、無理のない範囲で働き方を調整することで、精神的な負担も軽減されます。働き方の変化は生活全体に影響するため、家族と相談しながら進めることが安心につながります。



まとめ

扶養内での働き方は家計を安定させる一方で、収入を増やすには限界があります。フルタイム勤務へ移行する場合は、少なくとも年収160万円以上を目安にすることで働き損を避けやすくなります。短期的な手取りだけでなく、将来の安心やキャリアも含めて、自分に合った働き方を選ぶことが大切です。



出典

首相官邸 いわゆる「年収の壁」対策

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー