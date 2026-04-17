【ワルサー PPK シークレットエディション】 4月17日 発売 価格：21,780円 マルゼンは、ガスブローバック「ワルサー PPK シークレットエディション」を4月17日に発売した。価格は21,780円。 本商品は、ドイツ・ワルサー社正式承認モデルとしてワルサーの実銃図面を参考に忠実に再現した外観だけでなく、コンパクトモデルとは思えな