【ワルサー PPK シークレットエディション】 4月17日 発売 価格：21,780円

マルゼンは、ガスブローバック「ワルサー PPK シークレットエディション」を4月17日に発売した。価格は21,780円。

本商品は、ドイツ・ワルサー社正式承認モデルとしてワルサーの実銃図面を参考に忠実に再現した外観だけでなく、コンパクトモデルとは思えない小気味良いブローバックアクションが魅力の製品。新設計の可変ホップアップバレルとサイレンサーをセットにしてブック型シークレットケースに収められた特別仕様となっている。

新型チャンバーパッキンを採用した可変ホップアップユニットは実射性能が向上しているほか、アウターバレルは真鍮削り出しメッキ仕上げで付属するサイレンサーが装着可能。ブックケースにはワルサーロゴを飾った高級感ある仕上がりとなっている。

「ワルサー PPK シークレットエディション」詳細

価格：21,780円 全長：銃単体 約158mm/サイレンサー装着時 約253mm 重量：銃単体 約408g/サイレンサー装着時 約442g 弾丸：6mm BB（0.20g） 動力源：専用ガス 初速/エネルギー：約55m/s(≒180f/s) 前後 ／ 約0.30J 装弾数：18発

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