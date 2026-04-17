この先4月18日(土)〜4月30日(木)は、前半を中心に気温が上がり、東京や大阪などで25℃以上の夏日となる日がありそうです。ただ、23日(木)〜24日(金)は低気圧や前線の影響で、九州から関東、北陸にかけて広く雨が降る見込みです。その後は天気が回復して再び晴れる日が多くなるでしょう。前半は晴れて夏日続出23日〜24日は広く雨4月18日(土)〜24日(金)は、北海道から近畿にかけて晴れる日が多いでしょう。特に19日(日)の最高気温