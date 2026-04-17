この先4月18日(土)〜4月30日(木)は、前半を中心に気温が上がり、東京や大阪などで25℃以上の夏日となる日がありそうです。ただ、23日(木)〜24日(金)は低気圧や前線の影響で、九州から関東、北陸にかけて広く雨が降る見込みです。その後は天気が回復して再び晴れる日が多くなるでしょう。

前半は晴れて夏日続出 23日〜24日は広く雨

4月18日(土)〜24日(金)は、北海道から近畿にかけて晴れる日が多いでしょう。特に19日(日)の最高気温は東京や名古屋、大阪などで25℃以上の夏日となり、汗ばむ陽気となりそうです。20日(月)から21日(火)にかけても東京を中心に夏日が続くでしょう。一方、九州は曇りや雨の日が続く見込みです。23日(木)から24日(金)は低気圧や前線の影響で九州から関東、北陸にかけて広く雨となりそうです。

後半も晴れる日が多い

4月25日(土)〜30日(木)の2週目も高気圧に覆われて全国的に晴れの日が多く、初夏を思わせる陽気が続きそうです。仙台は最高気温が20℃近くまで上がり、東京や名古屋、大阪、福岡は25℃前後の日が続く見込みです。洗濯やお出かけに適した日も多いでしょう。ただし、一時的に雲が広がったり、にわか雨の可能性がある日もあるため、山のレジャーなどでは最新の予報を確認してから計画を立てるようにしてください。