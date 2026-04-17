Dreame Technology Japanが、ロボット掃除機『Dreame L10s Ultra Gen 3』を4月15日より発売した。価格は159,800円（税込）。 【画像あり】1台で床掃除は完了商品画像一覧 本製品は、『Dreame L10s Ultra Gen 2』の後継モデルにあたるロボット掃除機で、吸引と水拭きの両用清掃に対応する。高機能ドック「PowerDock」を搭載し、モップの自動洗浄にも対応している。 吸引力は最大25,000Pa。第6世代TurboForceモータ