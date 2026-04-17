Dreame Technology Japanが、ロボット掃除機『Dreame L10s Ultra Gen 3』を4月15日より発売した。価格は159,800円（税込）。

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本製品は、『Dreame L10s Ultra Gen 2』の後継モデルにあたるロボット掃除機で、吸引と水拭きの両用清掃に対応する。高機能ドック「PowerDock」を搭載し、モップの自動洗浄にも対応している。

吸引力は最大25,000Pa。第6世代TurboForceモーターによる「Vormax吸引」により、髪の毛やホコリ、猫砂などを吸引し、ゴミ除去率99％・髪の毛除去率99％をうたう。

特徴的な機能として「デュアルフレックスアームテクノロジー」を搭載。サイドブラシとモップパッドが最大4cm自動で伸長し、狭い隅や壁際の奥まで清掃できる。丸みのある家具周りもスムーズに走行し、清掃範囲を広くカバーするとしている。

ベースステーション「PowerDock」は、最大100日間の自動ゴミ収集をはじめ、モップの自動洗浄・温風乾燥、給水や洗剤の自動補充、排水、充電までを一括で自動化する。セルフクリーニングシステムと20個のスプレーノズルを備えた一体型洗浄ボード設計により、モップだけでなくベースステーションまで自動洗浄し、汚水をしっかり排出する仕組みだ。

カーペット清掃にも対応しており、10.5mmの高精度モップリフトアップにより、ラグやカーペットを濡らしにくい設計となっている。カーペットを検知すると最大吸引力で清掃する「カーペットブースト」機能や、2回集中清掃にも対応。フリンジ付きラグやヨガマットの回避設定も可能だ。

障害物回避には「3DAdapt障害物回避」と「Smart Pathfinder」を採用。部屋全体を360°スキャンし、家具や小物、ペットゾーンなどを避けながら清掃を行う。

また、「TriCutブラシ2.0」は3つのカッターヘッドを搭載し、絡まった髪の毛を自動でカットしてダストボックスへ取り込む。毛絡みや詰まりを防ぎ、手動でのメンテナンスの手間を軽減する。

なお、25,000Pa・最大4cmの伸長・100日間の自動ゴミ収集はいずれも自社ラボ試験に基づくデータであり、実際の性能は使用環境により異なる場合がある。

（文＝リアルサウンドテック編集部）