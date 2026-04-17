世界を熱狂させたスカイアクション映画『トップガン』。第3弾の製作がついに正式発表され、主演のトム・クルーズと、プロデューサーのジェリー・ブラッカイマーの続投が明らかになった。【写真】『トップガン』（1986）から振り返る、トム・クルーズとヴァル・キルマー36年の友情Varietyによると、パラマウント・ピクチャーズが、劇場主向けのコンベンションであるシネマコンにて発表したもの。続編については2024年、前作『ト