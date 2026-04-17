『トップガン３』正式決定！ トム・クルーズも続投
世界を熱狂させたスカイアクション映画『トップガン』。第3弾の製作がついに正式発表され、主演のトム・クルーズと、プロデューサーのジェリー・ブラッカイマーの続投が明らかになった。
【写真】『トップガン』（1986）から振り返る、トム・クルーズとヴァル・キルマー36年の友情
Varietyによると、パラマウント・ピクチャーズが、劇場主向けのコンベンションであるシネマコンにて発表したもの。続編については2024年、前作『トップガン マーヴェリック』で共同脚本を手掛けたアーレン・クルーガーにより計画があることを明かされており、トムも2025年5月に出演したオーストラリアの情報番組『Today Show（原題）』にて、「話し合っている」と明かしていた。
1986年に公開された『トップガン』は、トニー・スコットがメガホンを取り、トムを世界的スターに押し上げた作品。海軍のエリートパイロット養成所を舞台に、型破りで天才肌のパイロット、ピート・“マーヴェリック”・ミッチェル（トム・クルーズ）の挫折と成長、そしてロマンスを描き、空前の大ヒットを記録した。
2022年に公開された『トップガン マーヴェリック』では、2012年に逝去したスコット監督に代わり、『オブリビオン』（2013）でトムと組んだジョセフ・コシンスキーが監督を務めた。教官として古巣に戻ったマーヴェリックが、「極秘指令」を実現するために若きエリートパイロットたちを育成する様を描き、前作を超える興行収入を記録。スピルバーグをして、コロナ禍にあえぐハリウッドを救ったと言わしめた。
トムのほかにグレン・パウエルやルイス・プルマン、モニカ・バルバロ、ダニー・ラミレス、ジェニファー・コネリー、ジョン・ハム、チャールズ・パーネル、エド・ハリスらが出演。オリジナル版でマーヴェリックのライバルであるアイスマンを演じたヴァル・キルマーさんが、同役を再演したことも注目を集めた。ヴァルさんは昨年4月、肺炎のため65歳で死去している。
【写真】『トップガン』（1986）から振り返る、トム・クルーズとヴァル・キルマー36年の友情
Varietyによると、パラマウント・ピクチャーズが、劇場主向けのコンベンションであるシネマコンにて発表したもの。続編については2024年、前作『トップガン マーヴェリック』で共同脚本を手掛けたアーレン・クルーガーにより計画があることを明かされており、トムも2025年5月に出演したオーストラリアの情報番組『Today Show（原題）』にて、「話し合っている」と明かしていた。
2022年に公開された『トップガン マーヴェリック』では、2012年に逝去したスコット監督に代わり、『オブリビオン』（2013）でトムと組んだジョセフ・コシンスキーが監督を務めた。教官として古巣に戻ったマーヴェリックが、「極秘指令」を実現するために若きエリートパイロットたちを育成する様を描き、前作を超える興行収入を記録。スピルバーグをして、コロナ禍にあえぐハリウッドを救ったと言わしめた。
トムのほかにグレン・パウエルやルイス・プルマン、モニカ・バルバロ、ダニー・ラミレス、ジェニファー・コネリー、ジョン・ハム、チャールズ・パーネル、エド・ハリスらが出演。オリジナル版でマーヴェリックのライバルであるアイスマンを演じたヴァル・キルマーさんが、同役を再演したことも注目を集めた。ヴァルさんは昨年4月、肺炎のため65歳で死去している。