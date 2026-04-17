１６日、抗議集会でプラカードを掲げる参加者。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京4月17日】高市早苗政権がこのほど「防衛装備移転三原則」とその運用指針を改定する方針を示したことを巡り、東京の首相官邸前で16日夜、市民グループが集会を開き、殺傷能力のある武器の輸出に抗議した。１６日、抗議集会でプラカードを掲げる参加者。（東京＝新華社記者／賈浩成）１６日、抗議集会でプラカードを掲げる参加者。（東京＝