矢野顕子が、ビルボードライブ大阪にて8月18日、19日に『矢野顕子トリオ featuring ウィル・リー＆クリス・パーカー』を開催する。 （関連：矢野顕子が『さとがえるコンサート』で紡いだ豊かな時間30年分の物語、“おくりもの”を授かった一夜に） 矢野は、今年ソロデビュー50周年を迎える。1976年の『JAPANESE GIRL』発表以来、ジャズをベースにした自在な音楽性や独自の視点