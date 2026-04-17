京都・南丹市立園部小の安達結希さん（１１）が遺棄された事件を巡り、芸能界からも怒りの声が上がっている。シングルマザーとして７歳の男児を育てるタレントのｐｅｃｏは１７日、Ｘで「行方不明だとニュースが出たときから、見るのもつらくて正直目をそむけてしまっていた事件」と切り出し「でも今、あらためて見ると、こんな赤の他人のわたしでさえお腹の底から煮えたぎるように怒りがわいてきて涙が出る」と告白。結希さ