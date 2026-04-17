京都・南丹市立園部小の安達結希さん（１１）が遺棄された事件を巡り、芸能界からも怒りの声が上がっている。

シングルマザーとして７歳の男児を育てるタレントのｐｅｃｏは１７日、Ｘで「行方不明だとニュースが出たときから、見るのもつらくて正直目をそむけてしまっていた事件」と切り出し「でも今、あらためて見ると、こんな赤の他人のわたしでさえお腹の底から煮えたぎるように怒りがわいてきて涙が出る」と告白。

結希さんの死体を遺棄した疑いで逮捕されたのは義父の安達優季容疑者（３７）で、結希さん殺害についての供述もしているという。

ｐｅｃｏは「言葉を使うとしたら、こんな場所に書けるレベルじゃない言葉しか出てこない」と憤っている。

元タレントで木下優樹菜も１７日までにスレッズを更新。シングルマザーとして１３歳と１０歳の娘を育てており、事件の進展に気が気でないよう。結希さんの遺体が見つかった際には「うちは再婚はしていないけどバツイチ連れ子ステップファミリーなので。母として思う事色々な感情がたくさんある。家でも毎日話になる。一日１秒でも早く早く 解決してほしい。心苦しい」などとつづった。

別の投稿では、子を守る母として「母親は何してんのよ」「母親にものすごい怒りを感じてるのは私だけ？でないはず。。。本当に。何してんだよ母親。同じような立場だからなおさら。。なんであの子が、殺されなきゃいけないの」と行き場のない怒りをあらわにした。

２児の父であるラッパーの呂布カルマもＸで事件に言及。「京都の行方不明事件の顛末、近年稀に見る最悪中の最悪だな。どのニュースもそのネタでほんとうに嫌になる」と見解。その上で「事件自体も最悪だし、報道の仕方にも腹が立つ」と心境をつづっている。