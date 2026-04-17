必要以上のやりがいやキャリアアップを求めず、与えられた業務を淡々とこなしていく「静かな退職」。IT人材の採用支援サービスを提供するレバテック株式会社（東京都渋谷区）が実施した「静かな退職」に関する実態調査によると、IT人材の4割強が「静かな退職」を自覚していることがわかりました。【調査結果】「静かな退職」をしていない理由は？調査は、全国の20〜59歳のIT人材3000人を対象として、2025年11月にインターネットで