マリアナ諸島付近にある台風4号の影響で鹿児島県内は波が高く、海の便に乱れが出ています。 大型で強い台風4号はマリアナ諸島近くにあり、県内は風がやや強く海上は波が高くなっています。 17日予想される波の高さは、大隅、種子島・屋久島、奄美地方で最大4メートルです。 この影響で海の便に乱れが出ていて17日、欠航となっているのは種子島・屋久島航路の「フェリー屋久島2」「プリンセスわかさ」「フェリ