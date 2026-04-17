稀代のレフティーが6月のW杯直前に電撃入閣である。【もっと読む】JFAは森保一氏の“囲い込み”に必死 W杯後の「次の日本代表監督」のウワサが聞こえない謎解き日本サッカー協会（JFA）は16日、かつての日本代表で背番号「10」を背負った中村俊輔氏（47）が森保ジャパンの新コーチに就任すると発表した。山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームディレクターが「5年、10年、先の（日本代表）を託せる有力な一人」と絶賛する中