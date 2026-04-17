佐々木希のカレンダー『気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（ワニブックス）が2026年6月9日（火）に発売される。 【写真】『気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり』とは 2026年にデビュー20周年を迎える佐々木希が10年ぶりとなるカレンダーを発売。カレンダーのコンセプトは「“目が合いすぎる”日めくりカレンダー」。 ベッドで目覚めて「おはよう」と視線が合