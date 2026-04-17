佐々木希、10年ぶりカレンダー発売へ　“目が合いすぎる”日めくり

佐々木希のカレンダー『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（ワニブックス）が2026年6月9日（火）に発売される。

【写真】『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』とは

2026年にデビュー20周年を迎える佐々木希が10年ぶりとなるカレンダーを発売。カレンダーのコンセプトは「“目が合いすぎる”日めくりカレンダー」。

ベッドで目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に「もう、なに？」と可愛く見つめられてドキッとするシーン、さらにはバレエのレッスン前や手をつないだ瞬間など、さまざまなシチュエーションと表情が収められているという。

本カレンダーの発売を記念して６月6日（土）には東京・HMV&BOOKS SHIBUYAにて発売記念イベントの開催決定。イベントではカレンダーのお渡しや世界に1枚だけのソロチェキプレゼント、限定ボイス特典などが用意されている。

カレンダー発売を受けて佐々木希は「デビュー20周年という節目に、10年ぶりとなるカレンダーを発売させていただくことになりました。今回は『佐々木希と目が合いすぎる』という、ユニークなコンセプトで撮影をしました。毎日ページをめくるたびに、ふと目が合って、少しでも身近に感じていただけたら嬉しいです。皆様の日常にちょっとした彩りを添えられますように」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）