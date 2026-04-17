柴田ケイコ『パンダのおさじとぱんだっこちゃん』（ポプラ社）が2026年4月15日（水）に発売される。 【写真】コアラの「ねむこちゃん」は夢の中に連れていかれて…… 「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）でおなじみの絵本作家・柴田ケイコが手がける「パンダのおさじ」シリーズ。手のひらサイズのおたすけぱんだ「おさじ」が、謎のパンダ道具とハッピーをお届けする絵本作品だ。 こわがりなコアラ