『サン宝石 ほっぺちゃん® SPECIAL BOOK』（宝島社）が2026年4月22日に発売される。 【写真】特別付録「キルティングポーチ」「前髪クリップ」を見る 本書は平成の時代に多くの人を虜にしたサン宝石の看板キャラクター・ほっぺちゃんのキルティングポーチと前髪クリップが特別付録となった書籍。 ほっぺちゃんとは通販ショップ「サン宝石」の看板キャラクター。つやつやな見た目とぷにぷに