『サン宝石 ほっぺちゃん® SPECIAL BOOK』（宝島社）が2026年4月22日に発売される。

【写真】特別付録「キルティングポーチ」「前髪クリップ」を見る

本書は平成の時代に多くの人を虜にしたサン宝石の看板キャラクター・ほっぺちゃんのキルティングポーチと前髪クリップが特別付録となった書籍。

ほっぺちゃんとは通販ショップ「サン宝石」の看板キャラクター。つやつやな見た目とぷにぷに感触がたまらないシリコンボディとつぶらなおめめ、キラキラのほっぺがトレードマーク。2010年にサン宝石のカタログに初登場した。

本書付録のキルティングポーチは5つのポケットと2つのループつきであり、メイク入れや文具入れとして活用しやすいポーチアイテム。淡いピンク地に、ほっぺちゃんのトレードマークであるリボン柄のキルティングステッチが入っている。また前髪クリップは濃いめのピンク色で、キュートなほっぺちゃんを再現している。

なおキルティングポーチのサイズはH14×W14×D5cm、前髪クリップのサイズはH3.8×W4.6cm（最大）となっている。

誌面では、ほっぺちゃんの秘密やトリビアのほか、過去に掲載された懐かしのカタログページも再掲される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）