中国商務部の何亜東報道は4月16日午後の定例記者会見で、中国はスペインとの戦略的な連携と政策対話を強化し、サプライチェーンの協力深化、さらにはより多くの双方にとって互恵ウィンウィンとなるプロジェクトを立ち上げていくとの方針を紹介しました。何亜東報道官は「近年、中国とスペインの経済・貿易関係は順調に発展し、豊かな成果を上げている。2025年には、2国間の貿易額が前年比約10％成長の550億ドルを超えた。貿易構造