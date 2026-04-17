スペインとの戦略的な連携を強化し、サプライチェーン協力の深化へ―中国商務部

中国商務部の何亜東報道は4月16日午後の定例記者会見で、中国はスペインとの戦略的な連携と政策対話を強化し、サプライチェーンの協力深化、さらにはより多くの双方にとって互恵ウィンウィンとなるプロジェクトを立ち上げていくとの方針を紹介しました。

何亜東報道官は「近年、中国とスペインの経済・貿易関係は順調に発展し、豊かな成果を上げている。2025年には、2国間の貿易額が前年比約10％成長の550億ドルを超えた。貿易構造は継続的に改善され、高技術・高付加価値製品の割合が着実に増加し、双方向の投資残高は約110億ドルに達した」と述べました。

何報道官によると、中国商務部とスペイン経済・通商・企業省は14日午後に2件の協力覚書に署名し、双方が戦略的な連携と政策対話を強化し、サプライチェーン協力を深化させ、より多くの互恵的なプロジェクトを立ち上げていくことを確認しました。

商務部は今後、スペインと共に経済・貿易政策対話を強化し、経済・貿易メカニズムと企業交流プラットフォームの役割を十分に活かし、両国の実務的な協力をさらに深めていく予定です。（提供/CGTN Japanese）