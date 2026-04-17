Stripeは、小売業・飲食業・サービス業・金融業または保険業を中心にECでサービスを展開している全国の従業員数1000人以上の大企業を対象に、エージェンティックコマースへの対応の準備状況に関する調査を実施した。約7割が影響を予測 - 日本企業で進むエージェンティックコマースの認知エージェンティックコマースは、新たな購買行動の一形態でAIエージェントが商品の検索から比較、購入まで行う仕組み。調査によると、日本では未