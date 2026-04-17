Image: OutdoorHolic こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。身軽なお出かけも、ちょっとしたお買い物もしっかりカバー。クラウドファンディングサイトmachi-yaで先行販売中の「Morph C2L（モーフ シーツーエル）」は、容量20倍のトートバッグに変身できるユニークな旅向けサコッシュ。スキミング防止や撥水加工などタフに使える性能も備えているので