気象庁は、最高気温40℃以上の日の名称を「酷暑日(こくしょび)」とすることを決定しました。日本気象協会が2022年から用いてきた言葉が、正式な予報用語として位置づけられることになります。近年、各地で40℃以上の記録的な高温が相次ぐ中、危険な暑さへの注意喚起をより分かりやすく伝える狙いがあります。気象庁、最高気温40℃以上の日を「酷暑日」と正式定義気象庁は4月17日、最高気温40℃以上の日の名称について、「酷暑日(こ