記事ポイント株式会社空間スタイリング社の二本柳志津香さんが「Flower Art Award 2026 in TOKYO MIDTOWN」で準グランプリを受賞受賞作品は「変身」をテーマにした大型ディスプレイ作品と青森県の特産を取り入れたブーケ花を暮らしに取り入れる具体的な始め方やサステナブルな空間装花の提案も発信 空間スタイリング社の二本柳志津香さんが、東京ミッドタウンで開催された「Flower Art Award 2026 in TOKYO MIDTOWN」で準グラ