記事ポイント 株式会社空間スタイリング社の二本柳志津香さんが「Flower Art Award 2026 in TOKYO MIDTOWN」で準グランプリを受賞受賞作品は「変身」をテーマにした大型ディスプレイ作品と青森県の特産を取り入れたブーケ花を暮らしに取り入れる具体的な始め方やサステナブルな空間装花の提案も発信 株式会社空間スタイリング社の二本柳志津香さんが「Flower Art Award 2026 in TOKYO MIDTOWN」で準グランプリを受賞受賞作品は「変身」をテーマにした大型ディスプレイ作品と青森県の特産を取り入れたブーケ花を暮らしに取り入れる具体的な始め方やサステナブルな空間装花の提案も発信

空間スタイリング社の二本柳志津香さんが、東京ミッドタウンで開催された「Flower Art Award 2026 in TOKYO MIDTOWN」で準グランプリを受賞しています。

受賞作品はフラワーアートとしての表現力に加え、毎日の暮らしに花を取り入れるヒントにもつながる提案です。

空間スタイリング社「Flower Art Award 2026 in TOKYO MIDTOWN」準グランプリ受賞

大会名：Flower Art Award 2026 in TOKYO MIDTOWN部門：フローリスト オブ フランスチャレンジ2026（CONCOURS PIVERDIE 2027 日本代表選考会）受賞：準グランプリ会場：東京ミッドタウン（東京都港区）

空間スタイリング社は、フランスの権威ある競技会につながる選考会で高く評価されています。

二本柳志津香さんは有名企業のトップフローリストや作家が集まる中で、グランプリに次ぐ成績を収めています。

受賞作品

受賞作品は、事前テーマ「METAMORPHOSIS―変身（変容・変貌・変態）」に合わせて制作された大型作品です。

受賞作品は苔むした造形でこれまでの自分を表し、花の構造体で変化し続ける意志を描いています。

受賞作品は過去、現在、未来を内包する人の変容を花と空間で表現しています。

空間スタイリング社の空間演出の姿勢が、フラワーアートの舞台でも評価された結果です。

ブーケ表現

ブーケ受賞作品は、二本柳志津香さんの故郷である青森県の特産を詰め込んだデザインです。

ブーケ受賞作品は大型ディスプレイと並び、テーマの世界観を身近に感じられる仕上がりです。

花のある暮らし

二本柳志津香さんは、気分を切り替えたい日にフラワーショップへ立ち寄る方法を提案しています。

花のある暮らしは大きなアレンジメントがなくても始めやすい習慣です。

季節の花は好きなうつわに合わせることで、自分らしい楽しみ方が広がります。

季節感や好きな色を取り入れる工夫が、部屋の印象をやさしく整えます。

小さな花は水場に飾るだけでも空間に清潔感と明るさを添えます。

花を飾る習慣は、忙しい毎日の中で気持ちを整えるきっかけになります。

サステナブル展示

用途：ホテルや商業施設のエントランス向け大型装花CM・イベント大道具の廃材を再利用試験管構造により花材の差し替えが容易生花と造花の両方に対応メンテナンス負担を軽減し長期運用しやすい仕様

空間スタイリング社は、同大会の「街を生ける」部門で更新し続けられる空間装花も発表しています。

大型フラワーディスプレイは和紙表現も取り入れ、日本的な美意識と現代的なデザインを両立しています。

空間スタイリング社は、受賞作品の発信強化やライフスタイル提案、教育事業への知見還元も進めます。

二本柳志津香さんの提案は、花の価値をアート、空間演出、暮らしの視点から幅広く楽しめる内容です。

花をもっと身近に取り入れたい人にとって、毎日の暮らしを整えるヒントになる発信です。

Flower Art Award 2026 in TOKYO MIDTOWNで準グランプリを受賞した空間スタイリング社の紹介でした。

よくある質問

Q. 二本柳志津香さんはどの大会で受賞していますか？

A. 二本柳志津香さんは、東京ミッドタウンで開催された「Flower Art Award 2026 in TOKYO MIDTOWN」の「フローリスト オブ フランスチャレンジ2026」部門で準グランプリを受賞しています。

Q. 受賞作品はどのようなテーマですか？

A. 受賞作品は「METAMORPHOSIS―変身（変容・変貌・変態）」をテーマに、大型ディスプレイ作品と青森県の特産を取り入れたブーケで構成されています。

Q. 花のある暮らしはどのように始められますか？

A. 花のある暮らしは、フラワーショップに立ち寄ることや、季節の花を好きなうつわに飾ること、水場に小さな花を飾ることから気軽に始められます。

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