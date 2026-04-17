◆【横浜グルメ】薬膳食材・自家製味噌など、身体に優しいヘルシーな“ご自愛ランチ”3選横浜におでかけするなら、絶対に楽しみたい横浜グルメ。横浜をこよなく愛するオズマガジン編集部員より、毎日がんばっている自分に寄り添うランチを3つご紹介します。無農薬野菜や自家製味噌を使用した手作りランチや、鎌倉野菜を5〜6種取り入れたパスタランチ、美容に特化した薬膳ランチなど、気になるお店がきっと見つかるはずです。（写真