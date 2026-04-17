【横浜グルメ】薬膳食材・自家製味噌など、身体に優しいヘルシーな“ご自愛ランチ”3選
◆【横浜グルメ】薬膳食材・自家製味噌など、身体に優しいヘルシーな“ご自愛ランチ”3選
横浜におでかけするなら、絶対に楽しみたい横浜グルメ。横浜をこよなく愛するオズマガジン編集部員より、毎日がんばっている自分に寄り添うランチを3つご紹介します。無農薬野菜や自家製味噌を使用した手作りランチや、鎌倉野菜を5〜6種取り入れたパスタランチ、美容に特化した薬膳ランチなど、気になるお店がきっと見つかるはずです。
（写真上）ごちそう籠盛りランチはおにぎり2種類に揚げ物、おかず、汁物などが付く大満足のボリューム／（写真下）ロールケーキや焼き菓子などのデザートもすべて手作り
毎日でも食べたい、こだわり食材のランチ
料理家のアシスタントを経て独立した女性店主が営む店。農家から直接仕入れる新鮮な無農薬野菜や自家製味噌を使い、丁寧に手作りするランチは、濃すぎず薄すぎない絶妙な味付けで滋味深いおいしさ。食後には甘さ控えめな優しいデザートで、体への思いやりを感じながらひと息つこう。
スポットデータ｜CAFE & DELI pono（カフェアンドデリ ポノ）【反町駅／デリ・カフェ】
TEL.050-8881-3196
住所／神奈川県横浜市神奈川区松本町1-3-27-1F
営業時間／11:00?17:00 ※ランチ?14:00
定休日／日・水・第2、4、5土
価格例／ごちそう籠盛りランチ 2,000円
アクセス／反町駅より徒歩4分
（写真上）青しそと小エビの和風ペペロンチーノは、自家製ドレッシングをかけたサラダ、ドリンク、手作りデザートが付いて1,350円／（写真下）存在感のあるL字のカウンターは厨房がよく見える特等席
知る人ぞ知る隠れ家で鎌倉野菜付きランチを
雑居ビルの階段を上った先にあるイタリアン。多彩なメインが選べるランチにはすべて、店主みずから鎌倉の農家より仕入れる鎌倉野菜5?6種類を使ったサラダが付く。選べるメインの生パスタは特注で、細麺ながらもちもちの食感。「味が全然違う」と店主が自信をのぞかせる野菜とともに味わって。
スポットデータ｜きりん【日本大通り駅／イタリアン】
TEL.045-228-7285
住所／神奈川県横浜市中区太田町1-18第2白井ビル203
営業時間／11:00?14:30（14:00LO） 17:00?22:00（21:00LO）※ 土はランチ休
定休日／日
価格例／パスタランチ1,100円〜
アクセス／日本大通り駅より徒歩5分
（写真上）鶏肉がほろほろに煮込まれた生姜香る参鶏湯は、食欲不振や胃の調子を整えたいときに／（写真下）陽光が射し込む開放的な店内
“BEAUTY YAKUZEN”で身体を整える
「Shiseido Beauty Park」の1階にあるカフェ。 薬膳の考え方と資生堂社独自の肌・身体・心のサイエンスを掛け合わせ、季節ごとの美容の悩みに合わせたこだわりのメニューを提供する。ナツメや松の実など体に優しい薬膳食材を使った参鶏湯は、ランチにもおすすめ。薬膳茶などドリンクも充実。
スポットデータ｜Shiseido Kitchen Lab（シセイドウ キッチン ラボ）【新高島駅／カフェ・レストラン】
TEL.なし
住所／神奈川県横浜市西区高島1-2-11
営業時間／8:00?19:00（フード18:00LO、ドリンク18:30LO）
定休日／月（祝・振休の場合翌休）
価格例／生姜香る参鶏湯 1,430円、キャロットケーキ 660円
アクセス／新高島駅よりすぐ
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横浜におでかけするなら、絶対に楽しみたい横浜グルメ。横浜をこよなく愛するオズマガジン編集部員より、毎日がんばっている自分に寄り添うランチを3つご紹介します。無農薬野菜や自家製味噌を使用した手作りランチや、鎌倉野菜を5〜6種取り入れたパスタランチ、美容に特化した薬膳ランチなど、気になるお店がきっと見つかるはずです。
（写真上）ごちそう籠盛りランチはおにぎり2種類に揚げ物、おかず、汁物などが付く大満足のボリューム／（写真下）ロールケーキや焼き菓子などのデザートもすべて手作り
毎日でも食べたい、こだわり食材のランチ
料理家のアシスタントを経て独立した女性店主が営む店。農家から直接仕入れる新鮮な無農薬野菜や自家製味噌を使い、丁寧に手作りするランチは、濃すぎず薄すぎない絶妙な味付けで滋味深いおいしさ。食後には甘さ控えめな優しいデザートで、体への思いやりを感じながらひと息つこう。
スポットデータ｜CAFE & DELI pono（カフェアンドデリ ポノ）【反町駅／デリ・カフェ】
TEL.050-8881-3196
住所／神奈川県横浜市神奈川区松本町1-3-27-1F
営業時間／11:00?17:00 ※ランチ?14:00
定休日／日・水・第2、4、5土
価格例／ごちそう籠盛りランチ 2,000円
アクセス／反町駅より徒歩4分
（写真上）青しそと小エビの和風ペペロンチーノは、自家製ドレッシングをかけたサラダ、ドリンク、手作りデザートが付いて1,350円／（写真下）存在感のあるL字のカウンターは厨房がよく見える特等席
知る人ぞ知る隠れ家で鎌倉野菜付きランチを
雑居ビルの階段を上った先にあるイタリアン。多彩なメインが選べるランチにはすべて、店主みずから鎌倉の農家より仕入れる鎌倉野菜5?6種類を使ったサラダが付く。選べるメインの生パスタは特注で、細麺ながらもちもちの食感。「味が全然違う」と店主が自信をのぞかせる野菜とともに味わって。
スポットデータ｜きりん【日本大通り駅／イタリアン】
TEL.045-228-7285
住所／神奈川県横浜市中区太田町1-18第2白井ビル203
営業時間／11:00?14:30（14:00LO） 17:00?22:00（21:00LO）※ 土はランチ休
定休日／日
価格例／パスタランチ1,100円〜
アクセス／日本大通り駅より徒歩5分
（写真上）鶏肉がほろほろに煮込まれた生姜香る参鶏湯は、食欲不振や胃の調子を整えたいときに／（写真下）陽光が射し込む開放的な店内
“BEAUTY YAKUZEN”で身体を整える
「Shiseido Beauty Park」の1階にあるカフェ。 薬膳の考え方と資生堂社独自の肌・身体・心のサイエンスを掛け合わせ、季節ごとの美容の悩みに合わせたこだわりのメニューを提供する。ナツメや松の実など体に優しい薬膳食材を使った参鶏湯は、ランチにもおすすめ。薬膳茶などドリンクも充実。
スポットデータ｜Shiseido Kitchen Lab（シセイドウ キッチン ラボ）【新高島駅／カフェ・レストラン】
TEL.なし
住所／神奈川県横浜市西区高島1-2-11
営業時間／8:00?19:00（フード18:00LO、ドリンク18:30LO）
定休日／月（祝・振休の場合翌休）
価格例／生姜香る参鶏湯 1,430円、キャロットケーキ 660円
アクセス／新高島駅よりすぐ
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