京都府南丹市の山林に男子児童の遺体が遺棄された事件で、逮捕された父親が、勾留の可否をめぐる手続きのため、けさ裁判所に向けて移送されました。 南丹市園部町の会社員・安達優季容疑者（３７）は、３月２３日の朝から４月１３日夕方ごろまでに、園部町の山林に、養子の結希さん（１１）の遺体を運び、遺棄した疑いがもたれています。 安達容疑者は容疑を認め、遺棄について「１人でやった」という趣旨の説明をしているという