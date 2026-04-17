17日10時現在の日経平均株価は前日比531.10円（-0.89％）安の5万8987.24円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は648、値下がりは843、変わらずは80。 日経平均マイナス寄与度は163.92円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＳＢＧ が80.45円、ファストリ が29.77円、キオクシア が29.1円、ダイキン が18.1円と続いている。 プラス寄与度トップはリクルート で、日経平均を20.82円押し上げている。次いでＴＤ