17日10時現在の日経平均株価は前日比531.10円（-0.89％）安の5万8987.24円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は648、値下がりは843、変わらずは80。



日経平均マイナス寄与度は163.92円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が80.45円、ファストリ <9983>が29.77円、キオクシア <285A>が29.1円、ダイキン <6367>が18.1円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を20.82円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が18.35円、アドテスト <6857>が16.90円、ベイカレント <6532>が10.43円、任天堂 <7974>が8.98円と続く。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇はその他製品、サービスの2業種のみ。値下がり1位は証券・商品で、以下、卸売、銀行、金属製品、非鉄金属、機械と並ぶ。



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