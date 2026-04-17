国際スケート連盟（ＩＳＵ）が１７日、フィギュアスケート公式インスタグラムを更新。英語で「世界があなた方を惜しむさろう。お二人の新たな挑戦における輝かしい未来を心から願っています！」、日本語で「りくりゅう三浦璃来／木原龍一が今シーズン限りの引退を発表ミラノ・コルティナ２０２６フィギュアスケートペア種目で日本代表初となるオリンピック金メダル獲得の感動をありがとう最後まで諦めずに戦うりくりゅ