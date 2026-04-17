大学の卒業証書を偽造したなどとして有印私文書偽造などの罪で起訴された静岡県伊東市の田久保眞紀・前市長の弁護側が、静岡地裁に対して公判前整理手続を請求したことが4月14日に報じられました。田久保氏側の狙いはどこにあるのか、この手続きの意味とともに解説します。●公判前整理手続とは何か公判前整理手続とは、起訴後の第1回公判の前に、裁判所・検察官・弁護人が事件の争点と証拠を事前に整理する手続きです（刑事訴訟法